Quando Mario Roggero minacciò con la pistola il fidanzato della figlia | cosa dicono le carte

Nel 2005, Mario Roggero fu condannato per ingiurie e minacce dopo aver minacciato con una pistola il fidanzato della figlia. Le sentenze di primo e secondo grado lo citano come autore di quell'episodio.

Nelle sentenze di primo e secondo grado nei confronti di Mario Roggero è riportato anche l'episodio del 2005, che comportò per il gioielliere una condanna per ingiurie e minacce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MARIO ROGGERO, MINACCIÒ IL FIDANZATO DELLA FIGLIA CON UNA PISTOLA: IL PRECEDENTE NEL 2005

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Temi più discussi: Roggero, il precedente nel 2005: minacciò il fidanzato della figlia; Quando Roggero minacciò con una pistola il fidanzato della figlia; Roggero e la pistola nel 2005: il precedente che ha pesato in sentenza; Il precedente di Roggero: nel 2005 pugni e pistola in faccia al fidanzato violento della figlia.

Forse non tutti sanno ma nel 2005 il gioielliere Mario Roggero, dopo una pesante discussione, andò a casa dell'ex fidanzato della figlia e lo minacciò con la pistola. Questo sono le cose che capitano quando regali un anello di Pandora alla ragazza sbagliata. x.com

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