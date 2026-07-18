Lei lo rifarebbe? “Sì, subito!”. Era il 7 dicembre del 2023 e quando dava queste risposte Mario Roggero sedeva nello studio di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, il canale che in questi anni ha “adottato” la campagna perdonista per il gioielliere ora condannato in via definitiva per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori in fuga. Roggero in quel talk show dice che sì, lo rifarebbe, sparerebbe e ucciderebbe di nuovo. Sbotta, grida, perde subito la pazienda di fronte ai ragionamenti e alle domande di Luca Sommi che partecipava al dibattito di Del Debbio. “Il signor Roggero li ha inseguiti, si vede dalle telecamere, e ha sparato e ha ucciso due ragazzi – dice Sommi – È vero che saranno stati dei poco di buono e non siamo con loro, ma ha ucciso due persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Luca Sommi chiese a Mario Roggero: “Lei lo rifarebbe?”. E il gioielliere rispose: “Sì, subito!”

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