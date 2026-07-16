Mario Roggero non si è costituito Il fratello | Attende ordine di carcerazione Nordio avvia l’iter per la grazia al gioielliere
Mario Roggero non si è ancora costituito, aspettando l’ufficializzazione della richiesta di carcerazione. Il fratello ha dichiarato che si presenterà appena arriverà l’ordine, senza indicare un luogo preciso. Roggero è stato condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori nel 2021 a Grinzane Cavour. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha avviato l’iter per una richiesta di grazia a favore del gioielliere.
Cuneo, 16 luglio 2026 – "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà”. A dirlo è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero condannato in via definitiva per l’uccisione, il 28 aprile 2021, di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). https:www.quotidiano.netvideocronacauccise-due-rapinatori-condanna-definitiva-per-il-gioielliere-e-finita-vado-in-carcere-fnq8ew54 Roggero, 72 anni, dovrà scontare in la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Una sentenza determinata dal fatto che il gioielliere rincorse e uccise i rapinatori fuori dal negozio quando l’assalto alla gioielleria era terminato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Cuneo, Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano | Centrodestra avvia raccolta firme per la graziaIl gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si è costituito nel carcere di Fossano.
Leggi anche: Cuneo, il centrodestra avvia raccolta firme per la grazia a Mario Roggero | Nordio avvia l'istruttoria per la concessione
Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero va in carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social prima di costituirsi; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero, condanna confermata: Per me è un ergastolo. Salvini a Mattarella: Conceda la grazia.
Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà. A dirlo all'ANSA è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 ucci x.com
In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famig facebook
Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit
Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: Lo farà quando ci sarà ordine di carcerazione. Il centrodestra chiede la graziaIl gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un complice che fuggivano dopo aver assaltato il suo negozio ... quotidiano.net
Mario Roggero non si è ancora costituito: attende l’ordine di carcerazione, Nordio apre l’istruttoria per la graziaIl fratello Dante smentisce l’ingresso nel penitenziario di Fossano: non è stato ancora deciso dove il gioielliere sconterà i 14 anni e 9 mesi. Intanto il centrodestra si mobilita e la procedura arriv ... giornalelavoce.it