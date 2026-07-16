Mario Roggero non si è ancora costituito, aspettando l’ufficializzazione della richiesta di carcerazione. Il fratello ha dichiarato che si presenterà appena arriverà l’ordine, senza indicare un luogo preciso. Roggero è stato condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori nel 2021 a Grinzane Cavour. Nel frattempo, il ministro della Giustizia ha avviato l’iter per una richiesta di grazia a favore del gioielliere.

Cuneo, 16 luglio 2026 – "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà”. A dirlo è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero condannato in via definitiva per l’uccisione, il 28 aprile 2021, di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). https:www.quotidiano.netvideocronacauccise-due-rapinatori-condanna-definitiva-per-il-gioielliere-e-finita-vado-in-carcere-fnq8ew54 Roggero, 72 anni, dovrà scontare in la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Una sentenza determinata dal fatto che il gioielliere rincorse e uccise i rapinatori fuori dal negozio quando l’assalto alla gioielleria era terminato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: “Attende ordine di carcerazione”. Nordio avvia l’iter per la grazia al gioielliere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cuneo, Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano | Centrodestra avvia raccolta firme per la graziaIl gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si è costituito nel carcere di Fossano.

Leggi anche: Cuneo, il centrodestra avvia raccolta firme per la grazia a Mario Roggero | Nordio avvia l'istruttoria per la concessione

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Mario Roggero va in carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social prima di costituirsi; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero, condanna confermata: Per me è un ergastolo. Salvini a Mattarella: Conceda la grazia.

Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà. A dirlo all'ANSA è Dante Roggero, fratello di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 ucci x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: Lo farà quando ci sarà ordine di carcerazione. Il centrodestra chiede la graziaIl gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un complice che fuggivano dopo aver assaltato il suo negozio ... quotidiano.net

Mario Roggero non si è ancora costituito: attende l’ordine di carcerazione, Nordio apre l’istruttoria per la graziaIl fratello Dante smentisce l’ingresso nel penitenziario di Fossano: non è stato ancora deciso dove il gioielliere sconterà i 14 anni e 9 mesi. Intanto il centrodestra si mobilita e la procedura arriv ... giornalelavoce.it