Dopo la condanna definitiva di Mario Roggero, il leader della Lega ha chiesto al presidente della Repubblica di concedere la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour. Salvini ha commentato la decisione dei magistrati e ha fatto appello al capo dello Stato. Non sono stati fatti altri interventi pubblici di personaggi noti o istituzionali in questa fase.

Tra i primi a intervenire subito dopo l'uscita della notizia della condanna definitiva di Mario Roggero è stato il leader della Lega Matteo Salvini. Il vicepremier ha commentato la decisione dei magistrati e ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Repubblica perché sia concessa la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour. "In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero - il post su Instagram di Matteo Salvini -. Chiediamo la GRAZIA per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, un esercito di vip per il gioielliere: Canalis, Satta e... chi si schiera

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