Quando la F1 su TV8 oggi GP Belgio 2026 | programma differita qualifiche in chiaro
Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 sono previste per sabato 18 luglio, dalle 16:00 alle 17:00, in diretta su TV8. La sessione si svolge in differita in chiaro. Restano da capire se ottenere la pole position rappresenti un vantaggio decisivo per la gara.
Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026 di F1 si disputeranno sabato 18 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. La domanda da un milione di dollari è se convenga realizzare la pole position oppure no. Di sicuro, partire più avanti possibile per affrontare l’imbuto della Source è un vantaggio, poiché il rischio di contatti è indubbiamente più basso di quanto non lo sia se si scatta da centro gruppo (nel qual caso, auguri). LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 Però, poi, la materia si fa più complessa Raggiungere l’Eau Rouge e il Radillon già rende vulnerabili ai sorpassi. Soprattutto, il lunghissimo rettilineo del Kemmel è l’ideale per prendere la scia e tentare un attacco a Les Combes, dove si trattiene sempre il fiato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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