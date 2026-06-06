Quando la F1 su TV8 oggi GP Monaco 2026 | orario qualifiche differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 sono programmate per sabato 6 giugno, dalle 16:00 alle 17:00. La gara si svolgerà domenica 7 giugno, mentre le qualifiche saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8.

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di F1 si disputeranno sabato 6 giugno dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Salvo interruzioni dovute a bandiere rosse, perchè sappiamo bene come i rail monegaschi non perdonino alcun errore. Se si sbava, si sbatte (quasi) in automatico, con la relativa necessità di rimuovere la vettura incidentata e ripristinare le barriere. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 “Chi fa la pole a Montecarlo ha la vittoria in tasca” recita il luogo comune. Vero o leggenda urbana? Diciamo che se non si parte fra i primi tre si è sostanzialmente spacciati. Negli ultimi quarant’anni, solo Olivier Panis, nel 1996, ha trionfato senza essere scattato da una delle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Al 2024 risale l'ultimo successo della #Ferrari nel Principato di Monaco, firmato dall'idolo di casa #Leclerc. Mentre l'ultima doppietta della Rossa a Montecarlo è stata ottenuta dal duo Vettel-Raikkonen nel 2017. Oggi, 9 anni fa. #F1 #MonacoGP x.com

20 anni fa oggi: Fernando Alonso vinse il GP di Monaco. La Red Bull ottenne il suo primo podio, grazie a David Coulthard, nello stesso giorno in cui Juan Pablo Montoya segnò il suo ultimo - lasciò la F1 tre gare dopo. Michael Schumacher passò dall'ultimo po reddit

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