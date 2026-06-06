Quando la F1 su TV8 oggi GP Monaco 2026 | orario qualifiche differita in chiaro

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 sono programmate per sabato 6 giugno, dalle 16:00 alle 17:00. La gara si svolgerà domenica 7 giugno, mentre le qualifiche saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di F1 si disputeranno sabato 6 giugno dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Salvo interruzioni dovute a bandiere rosse, perchè sappiamo bene come i rail monegaschi non perdonino alcun errore. Se si sbava, si sbatte (quasi) in automatico, con la relativa necessità di rimuovere la vettura incidentata e ripristinare le barriere. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 “Chi fa la pole a Montecarlo ha la vittoria in tasca” recita il luogo comune. Vero o leggenda urbana? Diciamo che se non si parte fra i primi tre si è sostanzialmente spacciati. Negli ultimi quarant’anni, solo Olivier Panis, nel 1996, ha trionfato senza essere scattato da una delle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando la f1 su tv8 oggi gp monaco 2026 orario qualifiche differita in chiaro
© Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi, GP Monaco 2026: orario qualifiche, differita in chiaro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, GP d'Australia: gli highlights delle qualifiche di Melbourne

Video F1, GP d'Australia: gli highlights delle qualifiche di Melbourne

Notizie e thread social correlati

Quando la F1 su TV8 oggi, GP Giappone 2026: orario qualifiche, differita in chiaroLe qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026 di Formula 1 sono previste per sabato 28 marzo alle ore 7:00 in Italia.

A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Monaco 2026: programma qualifiche, differita in chiaroLe qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 sono programmate per sabato 6 giugno, dalle 16:00 alle 17:00.

Temi più discussi: Il Mondiale di a Monte-Carlo: oggi le prove libere. Gli ORARI; F1 GP Monaco: gli orari di Montecarlo, dove vedere la gara in Tv e streaming; Formula 1, GP Monaco 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; F1 oggi in tv, GP Monaco 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8.

monaco quando la f1 su oggiLIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita per la pole, Antonelli deve difendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Montecarlo, sesto appuntamento ... oasport.it

monaco quando la f1 su oggiFormula 1 GP Monaco 2026: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streamingQuando vedere il GP di Monaco di Formula 1: calendario completo, orari TV e streaming su Sky e NOW, con tutti gli approfondimenti. Scopri il palinsesto ... digital-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web