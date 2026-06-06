A che ora la F1 su TV8 oggi GP Monaco 2026 | programma qualifiche differita in chiaro

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 sono programmate per sabato 6 giugno, dalle 16:00 alle 17:00. La gara si svolgerà domenica 7 giugno. La trasmissione in differita in chiaro sarà disponibile su TV8, ma l’orario di messa in onda non è ancora stato comunicato.

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Le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2026 di F1 si disputeranno sabato 6 giugno dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Salvo interruzioni dovute a bandiere rosse, perchè sappiamo bene come i rail monegaschi non perdonino alcun errore. Se si sbava, si sbatte (quasi) in automatico, con la relativa necessità di rimuovere la vettura incidentata e ripristinare le barriere. “Chi fa la pole a Montecarlo ha la vittoria in tasca” recita il luogo comune. Vero o leggenda urbana? Diciamo che se non si parte fra i primi tre si è sostanzialmente spacciati. Negli ultimi quarant’anni, solo Olivier Panis, nel 1996, ha trionfato senza essere scattato da una delle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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