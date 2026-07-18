Quando il mondo aspettava Baggio | 32 anni dopo Pasadena Roby sarà ancora protagonista E tiferà

Trentadue anni dopo la finale del Mondiale negli Stati Uniti, Roby sarà ancora protagonista e tiferà. Il 17 luglio 1994, si giocò al Rose Bowl di Pasadena, sulla costa ovest della California, la prima finale di un Mondiale disputata negli Stati Uniti.

Sono passati trentadue esatti dalla prima finale di un Mondiale giocata negli Stati Uniti. Era il 17 luglio 1994, costa ovest, Rose Bowl di Pasadena, un comune della contea di Los Angeles. Domani si giocherà dalla parte opposta degli States, a East Rutherford, poche miglia da New York. In questi trent’anni è cambiato il mondo, d’altronde è uno spazio temporale talmente ampio che sarebbe stato strano il contrario. Nel 1994 i telefoni cellulari cominciavano a essere di uso comune, ma gli smartphone erano ancora lontani e così pure i social network. I campioni del calcio erano universalmente noti come adesso, ma la dimensione era più umana e meno tecnologica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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