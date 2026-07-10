Baggio svela | Smettere per me è stata una liberazione Pressione a Pasadena? No non ne avevo

Roberto Baggio ha dichiarato che smettere di giocare gli ha dato una sensazione di liberazione, negando di aver provato pressione durante il suo soggiorno a Pasadena. Durante un podcast brasiliano, l’ex calciatore ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, facendo riferimento ai numerosi infortuni che lo hanno colpito nel corso degli anni. Le sue parole si sono concentrate sui sentimenti legati all’addio al calcio.

Roberto Baggio si racconta: «Smettere per me è stata una liberazione. Pressione a Pasadena? No, non ne avevo». Le parole. Ospite del podcast brasiliano Futebol Legends, Roberto Baggio è tornato a parlare dei momenti più delicati della sua carriera, riportando alla mente i tanti infortuni che ne hanno segnato il percorso. Senza dimenticare quel rigore di Pasadena. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ADDIO AL CALCIO – «Smettere per me è stata una liberazione, non ho provato depressione, anzi: mi sono rotto il ginocchio a 18 anni, non ho giocato sino a 20 e tutti mi dicevano che non sarei tornato»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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