Giacomo Poretti, membro del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, ha condiviso un ricordo legato alla sua passione per l’Inter. Durante un’intervista, ha ricordato un episodio avvenuto ad Appiano, dove insieme ai suoi amici ha affrontato una sfida con Roby Baggio. Poretti ha parlato della sua fede nerazzurra e di un momento particolare vissuto in uno stadio, senza fornire altri dettagli o considerazioni. La testimonianza si inserisce nel racconto di una passione sportiva condivisa con alcuni tra i protagonisti del calcio italiano.

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© Calcionews24.com - Giacomo Poretti cuore nerazzurro: «Ad Appiano con Aldo e Giovanni abbiamo sfidato Roby Baggio»

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