Può un docente criticare pubblicamente la scuola o il dirigente? De Martino | La critica è un diritto ma ci sono dei limiti Il Punto

Un docente può criticare pubblicamente la scuola o il dirigente scolastico, ma solo se lo fa rispettando determinati limiti. La possibilità di esprimere dissenso dipende dai contenuti e dal tono delle dichiarazioni. Non ci sono sanzioni automatiche, ma le critiche devono rispettare le regole e non ledere l’immagine o l’autorità delle istituzioni scolastiche.

Un docente può criticare pubblicamente la scuola in cui lavora o il dirigente scolastico senza incorrere in conseguenze disciplinari? La risposta dipende dai contenuti e dai toni utilizzati. A chiarirlo è stato l' avvocato Alessandro De Martino durante la trasmissione "Diritto in Cattedra", condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La fisica che ci piace, cosa è successo e quali sono le accuse al prof Schettini

Notizie e thread social correlati

Può un docente esprimere opinioni politiche sui social? “Sì, ma ci sono dei limiti. Ecco quali”. Il Punto di De MartinoUn docente può esprimere opinioni politiche sui social media senza rischiare sanzioni disciplinari, ma ci sono limiti.

Può un docente esprimere sui social la propria opinione politica? Occhio ai limiti. Il Punto di De MartinoUn docente ha pubblicato un messaggio sui social network esprimendo una sua opinione politica.

Argomenti più discussi: Docenti e social network: quali sono i limiti? DIRITTO IN CATTEDRA con l'avv. Alessandro De Martino oggi alle 16.00; Pino Farinotti è morto a 75 anni: critico, giornalista, saggista e cofondatore di MYmovies.

Docenti e social network: quali sono i limiti? DIRITTO IN CATTEDRA con l’avv. Alessandro De Martino oggi alle 16.00Nuovo appuntamento con Diritto in cattedra dedicato al rapporto tra docenti e social network. Con l'avv. Alessandro De Martino parleremo di foto personali, opinioni sui social, video registrati dagl ... orizzontescuola.it

Può un docente esprimere sui social la propria opinione politica? Occhio ai limiti. Il Punto di De MartinoUn docente può esprimere opinioni politiche sui social network? E fino a che punto la libertà di manifestazione del pensiero è compatibile con il ruolo di dipendente pubblico? È uno dei temi affrontat ... orizzontescuola.it