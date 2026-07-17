Può un docente esprimere sui social la propria opinione politica? Occhio ai limiti Il Punto di De Martino

Notizia in breve

Un docente ha pubblicato un messaggio sui social network esprimendo una sua opinione politica. La discussione riguarda i limiti della libertà di espressione per chi lavora nel settore dell'istruzione. La questione è se e quando un insegnante può condividere idee politiche senza violare norme di comportamento o doveri professionali. La discussione si concentra sui confini tra diritto di parola e responsabilità pubblica.