Può un docente esprimere sui social la propria opinione politica? Occhio ai limiti Il Punto di De Martino

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un docente ha pubblicato un messaggio sui social network esprimendo una sua opinione politica. La discussione riguarda i limiti della libertà di espressione per chi lavora nel settore dell'istruzione. La questione è se e quando un insegnante può condividere idee politiche senza violare norme di comportamento o doveri professionali. La discussione si concentra sui confini tra diritto di parola e responsabilità pubblica.

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Un docente può esprimere opinioni politiche sui social network? E fino a che punto la libertà di manifestazione del pensiero è compatibile con il ruolo di dipendente pubblico? È uno dei temi affrontati dall' avvocato Alessandro De Martino nel corso della trasmissione "Diritto in Cattedra", condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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