Può un docente esprimere sui social la propria opinione politica? Occhio ai limiti Il Punto di De Martino
Un docente ha pubblicato un messaggio sui social network esprimendo una sua opinione politica. La discussione riguarda i limiti della libertà di espressione per chi lavora nel settore dell'istruzione. La questione è se e quando un insegnante può condividere idee politiche senza violare norme di comportamento o doveri professionali. La discussione si concentra sui confini tra diritto di parola e responsabilità pubblica.
Un docente può esprimere opinioni politiche sui social network? E fino a che punto la libertà di manifestazione del pensiero è compatibile con il ruolo di dipendente pubblico? È uno dei temi affrontati dall' avvocato Alessandro De Martino nel corso della trasmissione "Diritto in Cattedra", condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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