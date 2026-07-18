Prosegue il “Festival Radici Culturali” a Cortona. Mercoledì 22 luglio si terrà il secondo episodio dello spettacolo “Odissea, il Viaggio della Conoscenza”. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge artisti e pubblico. La prima parte dello spettacolo si è conclusa con un buon riscontro di pubblico e ha riscosso consensi tra i partecipanti. La manifestazione continuerà con altri eventi nelle prossime settimane.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Dopo il successo del primo episodio dello spettacolo “ Odissea, il Viaggio della Conoscenza”, mercoledì 22 luglio, sempre alle ore 18:30 nella cornice ideale dell’Area Archeologica del Sodo di Cortona, Gianluca Brundo presenterà il secondo appuntamento con la messinscena dei canti dal X al XVI: Eolo, Lestrigoni, Circe, Ade, Cimmeri, Sirene, Scilla e Cariddi, Eumèo. Un pubblico attento e partecipe ha assistito, piacevolmente colpito, alla prima parte: uno spettacolo pieno di ritmo e con un perfetto mix fra moderno e antico, per un mito che si rinnova continuamente: il tutto anche grazie a costumi e maschere curati magistralmente da Maria Ines Saglietti, alle percussioni di Maicol Cucchi e ai canti interpretati da Gaia Morgantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue il “Festival Radici Culturali” di Cortona

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