RADICI media partnership con Festival delle Radici Migratorie

RADICI, il giornale dedicato agli italiani all’estero, ha annunciato una collaborazione con il Festival delle Radici Migratorie, un evento culturale che si svolge attraverso incontri, narrazioni e iniziative sul territorio. La partnership mira a promuovere tematiche legate a memoria, identità, genealogia e comunità migratorie, coinvolgendo diverse realtà locali e culturali in un percorso di partecipazione diffusa. La collaborazione è stata comunicata tramite i canali ufficiali di entrambe le organizzazioni.

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