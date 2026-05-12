RADICI media partnership con Festival delle Radici Migratorie
RADICI, il giornale dedicato agli italiani all’estero, ha annunciato una collaborazione con il Festival delle Radici Migratorie, un evento culturale che si svolge attraverso incontri, narrazioni e iniziative sul territorio. La partnership mira a promuovere tematiche legate a memoria, identità, genealogia e comunità migratorie, coinvolgendo diverse realtà locali e culturali in un percorso di partecipazione diffusa. La collaborazione è stata comunicata tramite i canali ufficiali di entrambe le organizzazioni.
RADICI – Il giornale degli Italiani dal Mondo – annuncia la propria media partnership con il Festival delle Radici Migratorie, progetto culturale ideato per valorizzare memoria, identità, genealogia, comunità e territori attraverso un percorso diffuso di incontri, narrazioni e partecipazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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