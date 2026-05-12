RADICI media partnership con Festival delle Radici Migratorie

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

RADICI, il giornale dedicato agli italiani all’estero, ha annunciato una collaborazione con il Festival delle Radici Migratorie, un evento culturale che si svolge attraverso incontri, narrazioni e iniziative sul territorio. La partnership mira a promuovere tematiche legate a memoria, identità, genealogia e comunità migratorie, coinvolgendo diverse realtà locali e culturali in un percorso di partecipazione diffusa. La collaborazione è stata comunicata tramite i canali ufficiali di entrambe le organizzazioni.

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RADICI – Il giornale degli Italiani dal Mondo – annuncia la propria media partnership con il Festival delle Radici Migratorie, progetto culturale ideato per valorizzare memoria, identità, genealogia, comunità e territori attraverso un percorso diffuso di incontri, narrazioni e partecipazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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