Meloni | Italia e Polonia condividono radici culturali profonde

Il 7 maggio 2026, una dichiarazione ufficiale ha sottolineato come Italia e Polonia condividano radici culturali che risalgono a diversi secoli fa. La comunicazione è stata rilasciata in occasione di un evento pubblico, in cui si è evidenziato il legame storico tra le due nazioni. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti della dichiarazione o sui contesti specifici a cui si riferisce.

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali che sono molto profonde, che risalgono indietro di secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e molto simbolica, e cioè che Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente polacco Donald Tusk a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Italia e Polonia condividono radici culturali profonde Notizie correlate Leggi anche: Le radici culturali del food design Verona tra rinnovamento urbano, economia e radici culturaliL’identità di una città non si misura solo dalla pietra dei suoi monumenti, ma dal respiro che le sue strade sanno trasmettere ogni giorno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia-Polonia: 7 maggio Meloni ricevera' a Palazzo Chigi primo ministro Tusk; Rubio da Meloni: perché i rapporti tengono dopo le accuse di Trump; Matteo Renzi: Meloni? Re Mida al contrario, ma sta risalendo il salvinometro; Vacante romana | Meloni voleva fare l’americana, ma è irrilevante di qua e di là dell’Atlantico. Italia-Polonia: Meloni, rapporti economici intensi, interscambio record a 36 mld'Con Tusk al lavoro per nuovo trattato di amicizia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il legame profondo tra Italia e Polonia si ... ilsole24ore.com M.O.: Meloni, Italia e Polonia impegnate per de-escalationUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Incredibile record del governo Meloni: 583 giorni senza presidente Rai x.com “Rubio usa il Papa, Meloni non sceglie”: l'affondo di Bonelli a Coffee Break, guarda il video nel primo link - facebook.com facebook