Pronto a far arrestare Netanyahu | la bomba politica esplode a New York Il sindaco sfida Israele

Notizia in breve

Il sindaco di una grande città americana ha annunciato la volontà di valutare l’arresto del primo ministro israeliano se parteciperà all’Assemblea Generale dell’ONU. La dichiarazione ha provocato tensioni tra il governo degli Stati Uniti, Israele e le istituzioni internazionali, rischiando di scatenare uno scontro diplomatico.