Pronto a far arrestare Netanyahu | la bomba politica esplode a New York Il sindaco sfida Israele
Il sindaco di una grande città americana ha annunciato la volontà di valutare l’arresto del primo ministro israeliano se parteciperà all’Assemblea Generale dell’ONU. La dichiarazione ha provocato tensioni tra il governo degli Stati Uniti, Israele e le istituzioni internazionali, rischiando di scatenare uno scontro diplomatico.
Il primo cittadino Zohran Mamdani annuncia di voler valutare l’arresto del premier israeliano se parteciperà all’Assemblea Generale dell’ONU. Una dichiarazione destinata ad accendere uno scontro diplomatico senza precedenti tra giustizia internazionale, Stati Uniti e Israele. L’ipotesi di vedere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fermato a New York durante una visita ufficiale alle Nazioni Unite torna improvvisamente al centro del dibattito internazionale. A rilanciarla è stato il sindaco della metropoli americana, Zohran Mamdani, che ha dichiarato di essere pronto a valutare tutte le opzioni legali per chiedere l’arresto del leader israeliano qualora dovesse partecipare, come previsto, all’Assemblea Generale dell’ONU in programma a settembre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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