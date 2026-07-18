Una donna di 37 anni è stata denunciata dalla polizia di Foligno dopo aver aggredito una donna durante una lite vicino a un parco cittadino. La presunta aggressore ha anche minacciato di uccidere chi infastidisce sua figlia. Gli agenti hanno svolto accertamenti sul caso, che ha portato alla denuncia per lesioni personali e minacce gravi.

Foligno, 18 luglio 2026 – Durante una lite scoppiata nei pressi di un parco cittadino, avrebbe aggredito una donna, minacciandola di morte: la presunta responsabile, di 37 anni, è stata denunciata, al termine di una serie di accertamenti, dagli agenti della polizia di Foligno per i reati di lesioni personali e minacce gravi. I fatti. L'episodio risale a poche settimane fa ed è avvenuto nei pressi del parco di Prato Smeraldo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una donna mentre passeggiava lungo il marciapiede, vedendosi ostruito il passaggio dallo sportello aperto di un'autovettura in sosta, si è avvicinata alla ragazza all'interno del veicolo, chiedendole di chiudere lo portiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Pronta a uccidere chi infastidisce mia figlia”: donna denunciata per lesioni e minacce

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Traicionada, Cenicienta forzar casar tío discapacitado, pero él fingir, luego mimarla como princesa

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