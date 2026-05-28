Il direttore di un quotidiano è stato costretto a ricevere una scorta dopo aver ricevuto minacce di morte. In un suo intervento, ha descritto come la sua famiglia abbia reagito con incredulità alle minacce ricevute. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle autorità o sulle indagini in corso. La sua testimonianza si concentra sulla reazione della famiglia e sull’impatto personale delle minacce.

Mario Sechi è stato posto sotto scorta a causa delle minacce di morte da parte di esponenti anarchico-insurrezionalisti. In un editoriale, il direttore di Libero Quotidiano ha raccontato l’esperienza vissuta che “gli ha cambiato la vita in mezza giornata“, da quando cioè il questore Bruno Megale gli ha comunicato di essere sotto tutela. “Da quell’istante ho smesso di lagnarmi per la mia condizione futura di prigioniero-libero, ho guardato gli occhi di mia moglie e di mia figlia che erano con me e ascoltavano in silenzio, incredule”, ha scritto il giornalista. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché Mario Sechi è sotto scorta, la reazione dopo le minacce di morte: "Mia moglie e mia figlia incredule"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Sechi racconta, "la mia nuova vita sotto scorta"Il direttore di Libero ha annunciato di vivere sotto scorta, spiegando che gli è stato detto di essere messo sotto tutela.

Leggi anche: Scorta per Mario Sechi dopo una minaccia: “In mezza giornata la mia vita è cambiata”

Temi più discussi: Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici; Il giornalista Mario Sechi sotto tutela dopo le minacce dagli anarchici. Meloni: Condanna verso l'odio politico; Sechi sotto scorta, 'dagli anarchici minacce serie e concrete'; Minacce e scorta per Mario Sechi: Sono diventato un bersaglio.

Solidarietà a Mario Sechi @masechi per gli attacchi che ancora una volta hanno preso il posto del confronto civile. Ferma condanna verso ogni forma di odio politico. Si possono contestare idee, opinioni e posizioni editoriali - ed è il sale della democrazia - m x.com

Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchiciAGI - Il direttore di Libero ed ex direttore dell'AGI, Mario Sechi, è sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Le intimidazioni, secondo quanto si apprende, son ... msn.com

IL PUNTO = Mario Sechi sotto tutela per minacce anarchiciUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it