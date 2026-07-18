Halmstadt-Hacken è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Non è tanto per la posizione in classifica dell’Hacken – squadra che occupa la terza posizione nel campionato svedese – ma soprattutto per quella che è la posizione dell’Halmstadt: ultimo. Desolatamente solo. (Profilo Instagram Hacken) – Ilveggente.it Peggiore attacco del campionato per i padroni di casa: solamente dieci esultanze nel corso di questa annata. E sono pure ventisei i gol presi. Numeri che inchiodano questa formazione. Anche l’Hacken di gol ne prendi parecchi (22 per una squadra del genere, dopo 12 giornate, sono troppi) però almeno segna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Halmstadt-Hacken: colpo in trasferta assicurato

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