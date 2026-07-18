Pronostico Halmstadt-Hacken | colpo in trasferta assicurato
L'Halmstadt scenderà in campo contro l'Hacken nella tredicesima giornata del campionato svedese. La squadra di casa, ultima in classifica, affronterà la terza in classifica in un match che si prevede favorevole alla formazione ospite. L'Hacken, che ha già dimostrato una buona solidità in campionato, parte con i favori del pronostico, considerando la differenza di posizione tra le due squadre.
Halmstadt-Hacken è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Non è tanto per la posizione in classifica dell’Hacken – squadra che occupa la terza posizione nel campionato svedese – ma soprattutto per quella che è la posizione dell’Halmstadt: ultimo. Desolatamente solo. (Profilo Instagram Hacken) – Ilveggente.it Peggiore attacco del campionato per i padroni di casa: solamente dieci esultanze nel corso di questa annata. E sono pure ventisei i gol presi. Numeri che inchiodano questa formazione. Anche l’Hacken di gol ne prendi parecchi (22 per una squadra del genere, dopo 12 giornate, sono troppi) però almeno segna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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