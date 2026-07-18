Il ritiro del Napoli inizia a Dimaro con l’arrivo del team allo Sport Hotel Rosatti, accolto da Valentina De Laurentiis. I tifosi presenti hanno applaudito i calciatori durante l’arrivo, mentre il tecnico ha incontrato il gruppo per la prima volta. La squadra si è subito dedicata alle prime sessioni di allenamento, con il mister che ha osservato i giocatori nel primo giorno di preparazione.

Tempo di lettura: 2 minuti È iniziato ieri il ritiro del Napoli in val di Sole con l’arrivo della pattuglia azzurra allo Sport Hotel Rosatti accolta da Valentina De Laurentiis. In mattinata aveva tagliato il nastro di inaugurazione dell’area espositiva relativa ai trofei storici della società. Fuori dall’hotel 200 tifosi hanno subito fatto sentire il proprio calore applaudendo il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il gruppo dei giocatori. Per Max è un ritorno al classico ritiro precampionato in altura. Una sorta di novità perché l’ultima esperienza risale al 2007, quando alla guida del Sassuolo, che in quella stagione ottenne la promozione dalla serie C1 alla B, svolse la preparazione a Fanano, sull’appennino modenese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Primo giorno a Dimaro: il Napoli inizia il ritiro tra gli applausi dei tifosi, Allegri scopre il gruppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ritiro Dimaro Napoli 2026, giorno 1: inizia il primo allenamento di Allegri

Notizie e thread social correlati

Napoli, a Dimaro primo giorno di ritiro: cori per Max AllegriIl Napoli ha iniziato il ritiro a Dimaro con il primo allenamento sul campo di Carciato.

Il Napoli è arrivato a Dimaro: inizia il ritiro degli azzurri di Massimiliano AllegriLa squadra di calcio è arrivata a Dimaro per il ritiro estivo, iniziato ufficialmente.

Temi più discussi: Napoli, le immagini del primo giorno a Dimaro: prima partitina e primi gol per gli azzurri | VIDEO; Napoli, primo giorno di ritiro a Dimaro: doppietta di Hojlund, le mosse di Allegri; Ritiro Napoli, due amichevoli a Dimaro: il programma completo; Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max.

BOLLETINO PRIMO GIORNO DIMARO: Neres ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito a terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro. Beukema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale d x.com

Napoli a Dimaro, il secondo giorno di ritiro: oggi doppia seduta per gli uomini di AllegriSecondo giorno di ritiro per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri l'arrivo in Trentino e il bagno di folla dei tifosi azzurri per accogliere giocatori, allenatore e staff. Poi la ... ilmattino.it

Napoli, primo giorno di ritiro a Dimaro: doppietta di Hojlund, le mosse di AllegriSe la vide assai peggio 12 anni fa, Massimiliano Allegri. Quando il suo dopo-Conte alla Juventus iniziò con i pomodori e la contestazione degli ultrà. Qui, nel primo giorno di ... ilmattino.it