prima categoria la torrelaghese chiude la regular season allo stadio dei pini capezzano nel pisano

Nell'ultima giornata di campionato di Prima categoria, la Torrelaghese ha concluso la stagione allo stadio dei Pini, con la partita contro Capezzano, squadra del pisano. La giornata si svolge nel girone A toscano, con le squadre che si preparano a chiudere ufficialmente le gare della regular season. La giornata è caratterizzata da incontri che sanciscono le posizioni finali della classifica e definiscono le promozioni e le retrocessioni.

In Prima categoria siamo giunti all’ultima giornata di campionato e nel girone A toscano oggi alle 16 per le due nostre versiliesi sono in programma queste partite: Migliarino Vecchiano-Capezzano Pianore (arbitro designato Filippo Fiaschi di Carrara) e Torrelaghese-Romagnano (fischia Tommaso Di Sacco di Pisa) che si giocherà nuovamente allo stadio dei Pini in Darsena a Viareggio. Qui Capezzano (46 punti). Assenti per squalifica il centrocampista Minichino e l’attaccante Correia. "Partita da vincere per sperare ancora nei playoff – dice l’allenatore Riccardo Coli – anche se sappiamo che non dipende solo da noi ma anche dal risultato dell’Atletico Lucca col Montecarlo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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