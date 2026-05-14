Sabato scorso si sono verificati episodi preoccupanti durante una partita di playoff di Terza Categoria tra due squadre del territorio. Allo stadio, alcuni tifosi ultrà hanno utilizzato un megafono per sostenere la propria squadra, ma sono stati segnalati cori razzisti e saluti di chiaro stampo fascista. La partita si è svolta tra le proteste dei presenti e l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Brutti momenti sabato scorso durante la partita dei playoff di Terza Categoria Rimini tra la Virtus Olimpia di San Martino dei Mulini e l’ Atletico Marecchia di Pennabilli. Una gara importante, finita sul campo 3-2 per la formazione pennese, ma che è stata segnata soprattutto da episodi pesanti arrivati dalle tribune, con un ultrà della squadra padrona di casa che, armato di megafono, avrebbe pronunciato riferimenti al fascismo e rivolto insulti razzisti ad un giocatore avversario originario del Burkina Faso. Il tutto è finito nero su bianco nel comunicato ufficiale del giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli, che ha deciso di sanzionare la Virtus Olimpia con un’ammenda da 500 euro per il comportamento di alcuni sostenitori presenti sugli spalti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Playoff choc in Terza Categoria. Ultrà col megafono allo stadio, tra cori razzisti e saluti fascisti

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