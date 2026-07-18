Prezzo dei carburanti benzina a 1.916 diesel a 2.042 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo medio della benzina in Italia è di 1,916 euro al litro, mentre quello del diesel si attesta a 2,042 euro. La provincia con i costi più alti è Bolzano, dove i prezzi risultano superiori alla media nazionale. I dati sono aggiornati quotidianamente alle 8.30 e riguardano tutte le regioni del paese. La rilevazione si basa sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio di tutto il territorio.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.916 per la benzina, 2.042 per il diesel, 0.776 per il gpl, 1.578 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.029 Benzina SELF 1.911 GPL SERVITO 0.771 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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