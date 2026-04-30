Prezzo dei carburanti benzina a 1.745 diesel a 2.062 La provincia più cara è Bolzano

Oggi si conoscono i prezzi dei carburanti in Italia: la benzina costa 1,745 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 2,062 euro. La provincia più costosa per il carburante è Bolzano. Dalle otto e trenta del mattino, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi di benzina e diesel in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.745 per la benzina, 2.061 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.592 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.059 Benzina SELF 1.741 GPL SERVITO 0.796 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.745, diesel a 2.062. La provincia più cara è Bolzano Notizie correlate Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è Bolzano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Prezzi dei carburanti: continua la discesa di benzina e diesel; Carburanti: dal 1° maggio il gasolio italiano potrebbe diventare il più caro d’Europa; Prezzi dei carburanti in calo: benzina e diesel giù per il dodicesimo giorno consecutivo | Quattroruote.it. Prezzo dei carburanti, benzina a 1.743, diesel a 2.063. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.742 per la benzina, 2.062 per il diesel, 0.809 per il ... quifinanza.it Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,743 euro/l, gasolio a 2,056 euro/l(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 29 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self ser ... finanza.repubblica.it Brioche con gelato, prezzo da record in Sicilia: è polemica sui rincari #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Prima alzano le accise sul carburante in legge di bilancio, poi le tagliano ma solo fino al 1º maggio. Non funziona, il prezzo del diesel si impenna e loro litigano. Insomma mentre Salvini, Meloni e Tajani giocano, i cittadini e gli autotrasportatori soffrono. Questa x.com