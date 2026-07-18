Prezzo carburanti | benzina supera i 2 euro in autostrada cresce anche il diesel

Venerdì mattina, i prezzi dei carburanti in autostrada hanno superato i 2 euro al litro per la benzina, con un aumento anche per il diesel rispetto al giorno precedente. La tendenza al rialzo dei prezzi si è consolidata dal 4 luglio, data di scadenza del decreto che aveva fissato limiti temporanei ai costi. Le variazioni sono state registrate in diverse stazioni di servizio lungo le principali arterie autostradali.

Venerdì mattina gli italiani si sono svegliati con prezzi ancora in crescita rispetto a quelli del giorno precedente, una tendenza a cui ormai si sta facendo l'abitudine dal 4 luglio, primo giorno dopo il termine di validità del decreto carburanti. Secondo i dati trasmessi dall’Osservaprezzi del Ministero degli Interni e del Made in Italy, i prezzi self service sulla rete stradale nazionale per la benzina in media è pari a 1,921 euro al litro, 10 millesimi in più rispetto a giovedì. Il gasolio si fissa invece sui 2,059 euro al litro, segnando un incremento del prezzo di 19 millesimi in confronto al giorno prima. La novità sulla rete autostradale è della benzina, che ha superato i 2 euro al litro al self service per la benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Caro carburanti, prezzi oltre i 2 euro al litro - Agorà 26/03/2026

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