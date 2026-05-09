Carburanti | benzina a 1.940 euro il diesel sale a 2.041 euro
Oggi, in Italia, il prezzo della benzina si attesta a 1,940 euro al litro, mentre quello del diesel raggiunge i 2,041 euro. La variazione dei costi tra i diversi distributori può influenzare la spesa dei consumatori. Chi utilizza il metano come carburante risparmia rispetto alla benzina self, anche se la differenza esatta dipende dai prezzi praticati nelle singole aree. La distribuzione dei prezzi varia da regione a regione.
? Domande chiave Dove si paga la benzina più cara in Italia oggi?. Quanto risparmia chi sceglie il metano rispetto alla benzina self?. Quali regioni mostrano i prezzi più bassi per il GPL?. Come influisce la posizione geografica sul costo del carburante?.? In Breve Bolzano registra i costi massimi con benzina a 1.962 euro e diesel a 2.061 euro.. In Campania la benzina self costa 1.924 euro contro i 1.950 euro della Basilicata.. Il metano in Calabria raggiunge 1.659 euro mentre il GPL costa 0.858 euro.. I dati dell'Osservatorio prezzi Mimit mostrano forti disparità tra zone montane e costiere..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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