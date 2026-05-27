Divieto di balneazione a Francavilla | Escherichia coli oltre i limiti stop ai bagni a sud della foce del Fosso Pretaro

È stato vietato temporaneamente il bagno nel tratto di mare a sud della foce del Fosso Pretaro a Francavilla al Mare, dopo che i controlli dell’Arta Abruzzo hanno riscontrato livelli di Escherichia coli superiori ai limiti di legge. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi che hanno evidenziato la presenza di batteri oltre i parametri consentiti. Il divieto resterà in vigore fino a nuove verifiche che attestino il rispetto delle norme di sicurezza.

Scatta il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare a sud della foce del Fosso Pretaro, a Francavilla al Mare, dopo che i controlli effettuati dall’Arta Abruzzo hanno evidenziato valori oltre i limiti di legge per la presenza di Escherichia coli.L’ordinanza sindacale numero 18 del 26. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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