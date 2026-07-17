Formaggi di capra a latte crudo richiamati per presenza di Escherichia coli STEC | l’avviso del Ministero

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha pubblicato avvisi di richiamo per alcuni formaggi di capra a latte crudo con il marchio Capriss. I prodotti sono stati ritirati dal mercato a causa della presenza di Escherichia coli STEC, un batterio che produce tossina Shiga. I richiami riguardano diversi lotti di formaggi che sono stati trovati contaminati. La notifica invita i consumatori a evitare di ingerire i prodotti interessati.

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Sul sito del Ministero della Salute pubblicati diversi avvisi di richiamo per formaggi di capra a latte crudo a marchio Capriss. Il motivo è la presenza di Escherichia coli STEC, batteri produttori di tossina Shiga. Non consumare i lotti interessati e restituirli al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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