La ventunesima edizione del Premio Napoli in Danza si è conclusa il 15 luglio 2026 al Maschio Angioino. La manifestazione si è svolta in tre giorni, con spettacoli di musica e danza. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e professionisti del settore, che hanno presentato le proprie performance. La rassegna si è svolta in un’area storica della città, attirando pubblico e addetti ai lavori.

E’ stata una tre giorni di musica, danza e passione. Nella magica cornice del maschio angioino si è conclusa il 15 luglio 2026 la ventunesima edizione del Premio Napoli in Danza. Promosso da Aics Campania, ideato dal prof. Alessandro Papaccio, e con la direzione artistica del maestro Antonio Salernitano, la manifestazione è stata inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport. A ribadirne l’importanza è stata Emanuela Ferrante, assessore allo sport del comune di Napoli che è intervenuta al galà finale. Tantissime le scuole di danza che hanno partecipato al concorso, e che hanno regalato al folto pubblico momenti di rara emozione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Nonewsmagazine.com - Premio Napoli inDanza ventunesima edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Imprese al femminile, parte la ventunesima edizione del Premio GammaDonnaÈ iniziata la ventunesima edizione del Premio GammaDonna, dedicato alle imprese femminili.

Leggi anche: In sala consiliare la ventunesima edizione della festa interculturale "La mamma nel mondo"

Argomenti più discussi: Premio Napoli in Danza – XXI Edizione; XIX edizione del Premio Napoli c’è (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; EVENTO - Premio Napoli in Danza 2026, la ventunesima edizione dal 13 al 15 luglio; Premio Napoli in Danza, cala il sipario sulla XXI edizione: tre giorni di spettacolo al Maschio Angioino.

Premio Napoli c’è alle eccellenze della città. Ricordando Federico SalvatoreTutti i premiati della cerimonia della XIX edizione al complesso Jemming. Istituito un premio speciale in memoria dell'artista scomparso ... msn.com