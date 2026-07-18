Premio Napoli inDanza ventunesima edizione
La ventunesima edizione del Premio Napoli in Danza si è conclusa il 15 luglio 2026 al Maschio Angioino. La manifestazione si è svolta in tre giorni, con spettacoli di musica e danza. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e professionisti del settore, che hanno presentato le proprie performance. La rassegna si è svolta in un’area storica della città, attirando pubblico e addetti ai lavori.
E’ stata una tre giorni di musica, danza e passione. Nella magica cornice del maschio angioino si è conclusa il 15 luglio 2026 la ventunesima edizione del Premio Napoli in Danza. Promosso da Aics Campania, ideato dal prof. Alessandro Papaccio, e con la direzione artistica del maestro Antonio Salernitano, la manifestazione è stata inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport. A ribadirne l’importanza è stata Emanuela Ferrante, assessore allo sport del comune di Napoli che è intervenuta al galà finale. Tantissime le scuole di danza che hanno partecipato al concorso, e che hanno regalato al folto pubblico momenti di rara emozione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Imprese al femminile, parte la ventunesima edizione del Premio GammaDonnaÈ iniziata la ventunesima edizione del Premio GammaDonna, dedicato alle imprese femminili.
Leggi anche: In sala consiliare la ventunesima edizione della festa interculturale "La mamma nel mondo"
Argomenti più discussi: Premio Napoli in Danza – XXI Edizione; XIX edizione del Premio Napoli c’è (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; EVENTO - Premio Napoli in Danza 2026, la ventunesima edizione dal 13 al 15 luglio; Premio Napoli in Danza, cala il sipario sulla XXI edizione: tre giorni di spettacolo al Maschio Angioino.
Napoli si mette in punta di piedi. Dal 13 al 15 luglio il Cortile di Castel Nuovo ospita il Premio Napoli in Danza, tre giorni dedicate all'arte della danza nella cornice più scenografica della città. Eleganza, disciplina, spettacolo: lo sport quando diventa poesia d facebook
Premio Napoli c’è alle eccellenze della città. Ricordando Federico SalvatoreTutti i premiati della cerimonia della XIX edizione al complesso Jemming. Istituito un premio speciale in memoria dell'artista scomparso ... msn.com