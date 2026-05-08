In sala consiliare la ventunesima edizione della festa interculturale La mamma nel mondo
Domenica 10 maggio dalle 15 torna la manifestazione “La mamma nel mondo”organizzata dalla associazione interculturale “Nessuno è escluso”, con il supporto del Comune. L’appuntamento è nella sala consiliare del Comune dove si ritroveranno tante mamme, anche immigrate, con i bambini, per ascoltare.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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