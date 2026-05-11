Imprese al femminile parte la ventunesima edizione del Premio GammaDonna

È iniziata la ventunesima edizione del Premio GammaDonna, dedicato alle imprese femminili. In un periodo di incertezze economiche e ambientali, le aziende guidate da donne continuano a distinguersi per la loro capacità di adattamento e innovazione. La manifestazione si svolge in un momento in cui le sfide del mercato richiedono competenze specifiche e una forte determinazione. La premiazione si svolge in un contesto di attenzione crescente verso il ruolo delle imprenditrici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In un contesto globale segnato da instabilità economica e ambientale, nuove barriere e crescenti complessità nei mercati, fare impresa richiede più che mai visione, coraggio e capacità di adattamento. È in questo scenario che il Premio GammaDonna rilancia il proprio percorso a sostegno dell’imprenditoria femminile innovativa, introducendo nuovi strumenti di empowerment, nuove tappe tematiche e una menzione speciale dedicata alla capacità di internazionalizzazione, in collaborazione con DHL Express Italy. Un’edizione che rafforza il messaggio lanciato nel 2024: il futuro passa da un cambio di paradigma imprenditoriale in cui crescita economica, sostenibilità ambientale e impatto sociale si integrano in una visione rigenerativa del progresso.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poesia, narrativa e saggistica: parte la nuova edizione del Premio letterario nazionaleMESAGNE - Un'eredità culturale che dura da 23 anni: da oltre due decenni il Premio letterario nazionale "Città di Mesagne" rappresenta un ponte tra... Azienda di Ancona vince l’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, dedicato alle giovani imprese innovativeIl risultato è stato accompagnato dal secondo posto di un’altra impresa anconetana, OmnIAroad, che ha ricevuto anche la menzione speciale “Impatto...