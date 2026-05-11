Imprese al femminile parte la ventunesima edizione del Premio GammaDonna
È iniziata la ventunesima edizione del Premio GammaDonna, dedicato alle imprese femminili. In un periodo di incertezze economiche e ambientali, le aziende guidate da donne continuano a distinguersi per la loro capacità di adattamento e innovazione. La manifestazione si svolge in un momento in cui le sfide del mercato richiedono competenze specifiche e una forte determinazione. La premiazione si svolge in un contesto di attenzione crescente verso il ruolo delle imprenditrici.
In un contesto globale segnato da instabilità economica e ambientale, nuove barriere e crescenti complessità nei mercati, fare impresa richiede più che mai visione, coraggio e capacità di adattamento. È in questo scenario che il Premio GammaDonna rilancia il proprio percorso a sostegno dell’imprenditoria femminile innovativa, introducendo nuovi strumenti di empowerment, nuove tappe tematiche e una menzione speciale dedicata alla capacità di internazionalizzazione, in collaborazione con DHL Express Italy. Un’edizione che rafforza il messaggio lanciato nel 2024: il futuro passa da un cambio di paradigma imprenditoriale in cui crescita economica, sostenibilità ambientale e impatto sociale si integrano in una visione rigenerativa del progresso.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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