Premiate le nuove attività storiche | Potranno crescere ulteriormente

Diciassette attività storiche del lodigiano sono state ufficialmente riconosciute come attività di tradizione. Il riconoscimento è stato consegnato all'inizio del mese e permette alle imprese di accedere a benefici e agevolazioni. Le aziende premiate potranno espandersi e sviluppare ulteriormente le proprie attività. La regione ha ratificato la lista delle attività storiche, confermando il loro valore nel patrimonio locale. I titolari delle imprese hanno ricevuto il certificato di riconoscimento.

Diciassette realtà lodigiane, inserite a inizio mese nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale nel primo pomeriggio di ieri al Museo Diocesano d’Arte Sacra di Lodi, nell’ambito del tour promosso da Regione Lombardia con l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e in collaborazione con le Camere di Commercio. Sono imprese attive da almeno 40 anni. "È un premio importante, ma anche un’opportunità", ha sottolineato Guidesi, ricordando che alle attività storiche è riservato un bando per chi vuole investire nella crescita. Sono state premiate Antoniazzi Gioielli, i fioristi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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