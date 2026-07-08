In Bergamasca 61 nuove attività riconosciute come storiche | salgono le eccellenze premiate

In Bergamasca, 61 attività sono state inserite nell’albo regionale delle Attività Storiche e di Tradizione. Il riconoscimento è assegnato a negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi che operano da almeno quarant’anni. Questo aggiornamento porta il totale delle attività premiate nella regione a un numero superiore, evidenziando un incremento di eccellenze riconosciute nel settore. La Regione Lombardia utilizza questa certificazione per valorizzare le imprese con una lunga presenza nel territorio.

Sono 61 le attività bergamasche che quest’anno entrano nell’albo regionale delle Attività Storiche e di Tradizione, il riconoscimento con cui Regione Lombardia valorizza negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi che operano da almeno quarant’anni e rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale del territorio. L’inserimento delle nuove realtà fa parte del provvedimento approvato dalla Regione che, a livello lombardo, ha assegnato il marchio ad altre 466 imprese, portando a 4.943 il numero complessivo delle attività storiche riconosciute. Per la provincia di Bergamo il risultato conferma il peso di un tessuto commerciale e artigianale che, nonostante i cambiamenti del mercato e delle abitudini di consumo, continua a rappresentare un punto di riferimento per le comunità locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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