La Regione Lombardia ha riconosciuto 466 nuove attività storiche e di tradizione, portando il totale a circa 5.500 imprese. Tra queste, 64 si trovano nella Città metropolitana di Milano, con specifici riconoscimenti nel Legnanese e nell’Abbiatense. In totale, sono otto le nuove attività che si aggiungono alle imprese già certificate in queste aree. L’operazione riguarda imprese con una lunga storia e tradizione commerciale o artigianale.

Regione Lombardia ha ampliato l’elenco delle attività storiche e di tradizione con 466 nuovi riconoscimenti, che si aggiungono alle quasi 5mila imprese già iscritte: tra queste, 64 sono nella Città metropolitana di Milano e il Legnanese e l’Abbiatense, in particolare, festeggiano in tutto otto nuovi ingressi. Nel Legnanese sono quattro le nuove vetrine storiche premiate. A Legnano ottengono il riconoscimento la Ferramenta Sempione, attiva da 42 anni, la Galleria del Libro, che vanta 40 anni di storia, e la Casa del Formaggio, anch’essa da 42 anni sul territorio. Si aggiunge, a Busto Garolfo, la Paganini Graziano srl, una bottega artigiana che può contare su ben 46 anni di attività continuativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tradizione: premiate altre otto attività storiche

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