Premiata la bottega Brocchi 1815 | Aperti dall’epoca di Napoleone

Notizia in breve

La bottega Brocchi 1815, attiva dal periodo di Napoleone, è stata premiata. Fondata oltre 200 anni fa, ha visto passare diverse generazioni della stessa famiglia, mantenendo un metodo artigianale che si tramanda nel tempo. La storica attività si trova ancora aperta, testimoniando continuità e tradizione nel settore. La premiazione riconosce la lunga presenza e il lavoro di preservazione delle tecniche artigianali.