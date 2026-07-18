Premiata la bottega Brocchi 1815 | Aperti dall’epoca di Napoleone
La bottega Brocchi 1815, attiva dal periodo di Napoleone, è stata premiata. Fondata oltre 200 anni fa, ha visto passare diverse generazioni della stessa famiglia, mantenendo un metodo artigianale che si tramanda nel tempo. La storica attività si trova ancora aperta, testimoniando continuità e tradizione nel settore. La premiazione riconosce la lunga presenza e il lavoro di preservazione delle tecniche artigianali.
Siena, 18 luglio 2026 – Duecentoundici anni di storia, un susseguirsi a lavoro di generazioni della stessa famiglia e un sapere artigiano arrivato fino ai giorni nostri. È ’ Brocchi 1815 ’ la realtà più antica tra le imprese celebrate da Cna in occasione degli 80 anni dell’associazione. https:www.lanazione.itumbriacronacaangela-muore-quasi-centenaria-in-una-baracca-senza-rientrare-nel-suo-appartamento-distrutto-dal-terremoto-del-97-qlpaxmhg Il premio a Roma. La bottega senese è stata premiata a Roma nell’ambito dell’evento “Radici d’impresa, valore futuro”, dedicato alle aziende associate che da almeno ottant’anni rappresentano il cuore dell’artigianato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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