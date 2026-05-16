Centro storico salvo | inaugurata la prima bottega che vende direttamente adesivi di negozi aperti

È stata inaugurata nel centro storico la prima bottega che vende adesivi rappresentanti i negozi aperti nella zona. L'iniziativa nasce per promuovere le attività commerciali locali e facilitare i clienti nel riconoscere i punti vendita disponibili. La bottega si trova in una posizione strategica e offre adesivi di diverse attività commerciali, con l'obiettivo di creare un collegamento tra negozi e cittadini. La scelta di utilizzare adesivi come segnaletica visiva mira a favorire la riconoscibilità immediata dei negozi aperti.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese CASTIGLION FIORENTINO – Dopo anni di serrande abbassate, fondi sfitti e cartelli “affittasi” più longevi dei commercianti stessi, arriva finalmente la svolta per il centro storico: invece di riaprire i negozi, il Comune li farà sembrare vivi con grandi vetrofanie artistiche. L’ultima installazione, comparsa in Corso Italia, raffigura angeli e figure rinascimentali talmente realistiche che alcuni anziani hanno già chiesto “a che ora apre la merceria”. “L’importante è l’effetto ottico”, spiegano fonti vicine all’amministrazione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Centro storico salvo: inaugurata la prima bottega che vende direttamente adesivi di negozi aperti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-dœuvre cachés | Trésors du Patrimoine Sullo stesso argomento Inaugurata la sede dem in pieno centro storicoNel fine settimana pasquale il Partito Democratico di Pistoia ha inaugurato la nuova sede cittadina in via degli Orafi 32, nel cuore del centro... Grosseto: il centro storico perde la metà dei negozi in 12Grosseto vive una trasformazione radicale del suo tessuto commerciale, segnata da un calo drastico delle attività nel cuore della città.