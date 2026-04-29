Sassuolo torna all' epoca di Napoleone al Castello di Montegibbio rivive il 1814
Da venerdì 1 a domenica 3 maggio il Castello di Montegibbio torna indietro nel tempo con "Montegibbio 1814", la rievocazione storica napoleonica che porta a Sassuolo soldati, accampamenti e scene di vita militare dell'epoca.Tre giorni immersivi tra visite ai bivacchi, addestramenti, manovre e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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