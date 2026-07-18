Preghiera del mattino 18 luglio | affidiamoci a Maria

Da lalucedimaria.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 18 luglio si ricorda una preghiera mattutina dedicata a Maria, con una richiesta di intercessione e misericordia. La supplica, attribuita a San Bernardo, invita a rivolgersi alla Vergine come mediatrice di grazia, chiedendo il suo aiuto per affrontare le difficoltà e le povertà umane. La preghiera sottolinea l’affidamento a Maria come fonte di misericordia e soccorso quotidiano.

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La supplica di San Bernardo alla Vergine Maria come fonte inesauribile di misericordia, perchè si mostri mediatrice di grazia e soccorra la nostra umana povertà. La tenerezza di Maria ci aiuti a calmare le nostre ansie, illumini i nostri pensieri del risveglio e ci prepari ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, tesoro di misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. Come sei vicina, anzi intima al Signore! Egli abita in te e tu in lui. Nella tua luce, posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. Santa Madre di Dio, io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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