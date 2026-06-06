Il saluto di San Francesco alla Vergine Maria: un’invocazione profonda in questo primo sabato del mese dedicato al suo Cuore Immacolato. Iniziare il cammino quotidiano con Maria è il vero segreto per affrontare ogni sfida con profonda serenità. In questo primo sabato del mese ci affidiamo con fiducia alla protezione della Madre di Dio, chiedendo al Signore, per sua intercessione, un cuore puro e limpido. Secondo la tradizione della Chiesa, ogni giorno della settimana è dedicato a una devozione speciale. Il sabato è il giorno teneramente rivolto alla Beata Vergine Maria: uniamoci in preghiera per consacrare il nostro cuore alla Regina del Mondo e metterci sotto la sua protezione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 6 giugno: all’inizio di questo giorno affidiamoci a Maria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Preghiera del Mattino GIOVEDI 30 APRILE– Gesù resta con me in questo giorno

Notizie e thread social correlati

Preghiera del mattino, 21 Marzo 2026: affidiamoci a Maria SantissimaIl 21 marzo 2026 si è svolta una preghiera del mattino che ha visto numerose persone affidarsi al Cuore Immacolato di Maria.

Preghiera del mattino 1 giugno: invocare lo Spirito Santo all’inizio di un nuovo giornoIl 1 giugno si invita a fermarsi alla presenza del Signore al mattino, prima di iniziare la giornata.

Temi più discussi: ASIA/FILIPPINE - Nel cuore della notte, la preghiera del Rosario per la pace, in comunione con il Papa; Un Triduo di preghiera apre la festa della Madonna dei sette dolori; Papa Leone XIV in Spagna: su Tv2000 in diretta il viaggio apostolico; Ramadan 2027: a che ora si svolgerà il ftour/iftar nel primo giorno (secondo le date previste).

Nel Vangelo Gesù dice: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno (Gv 6, 51). (Con Gesù al mattino - Click To Pray) #PreghiamoInsieme su Click To Pray, l’app della Rete Mondiale di Preghiera del Papa clickt x.com

Preghiera del mattino 6 giugno: all’inizio di questo giorno affidiamoci a MariaAffidiamoci alla Vergine Maria con l'atto di consacrazione per ricevere protezione in questo primo sabato del mese dedicato al suo Cuore. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino 5 giugno: consacriamo la nostra giornata al Sacro CuoreInizia la giornata consacrando le tue azioni, gioie e sofferenze al Sacro Cuore di Gesù a cui è dedicato questo primo venerdì del mese. lalucedimaria.it

Come strutturate la vostra preghiera? reddit