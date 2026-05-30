Il valore del risveglio nella devozione mariana tra protezione, fiducia e serenità. La preghiera del mattino del 30 maggio per affidare la giornata alla Madre di Dio. Iniziare il cammino quotidiano mano nella mano con Maria è il segreto per affrontare ogni sfida con serenità. Lasciamo che la Sua tenerezza calmi le nostre ansie, illumini i nostri primi pensieri del risveglio e ci prepari ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Attraverso questa preghiera del mattino, rinnoviamo la nostra totale fiducia in Colei che ci conduce sempre alla fonte della vera gioia. O bella Vergine Immacolata Maria, Madre di Dio e Madre nostra, a te rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera per le grazie di cui abbiamo bisogno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 30 maggio: affidiamoci a Maria per iniziare la giornata con serenità

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