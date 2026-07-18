La Diocesi di Pavia ha inviato un messaggio ai sacerdoti chiedendo preghiere per la pioggia, sottolineando la necessità di una stagione umida dopo le semine. La richiesta mira a favorire una buona crescita delle colture e garantire il pane quotidiano. La comunicazione è stata diffusa il 18 luglio 2026.

Pavia, 18 luglio 2026 – "Dona la pioggia benefica, perché dopo la generosa semina avvenga una mietitura abbondante e a nessuno manchi il pane quotidiano. Noi ti preghiamo”. Di fronte alla perdurante ondata di calore, che sta diventando sempre più allarmante nonostante i temporali dei giorni scorsi, il vicario generale della Diocesi di Pavia, monsignor Daniele Baldi, ha scritto a tutti i sacerdoti diocesani. La chiesa pavese invita a pregare affinché il Signore faccia "dono della pioggia". Il messaggio trasmesso ai sacerdoti. Nel messaggio trasmesso ai sacerdoti oggi, sabato 18 luglio, la Diocesi ha comunicato una proposta di intenzione, predisposta dal servizio di pastorale liturgica, che può essere aggiunta (e adattata) nella preghiera dei fedeli nelle messe domenicali e feriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - ”Preghiamo per il dono della pioggia”. Il messaggio della Diocesi di Pavia ai sacerdoti

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