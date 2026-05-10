In occasione della Festa della Mamma, la presidente del Consiglio ha condiviso un messaggio sui social network in cui ha sottolineato il valore della maternità e l'importanza del ruolo delle madri nella società. La dichiarazione si concentra sull'affermazione che la maternità rappresenta un dono e una sfida fondamentali della vita. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle motivazioni o reazioni è stata fornita in questa comunicazione.

In occasione della Festa della Mamma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social un lungo messaggio dedicato al valore della maternità e al ruolo delle madri nella società. “Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare”, ha scritto la premier, sottolineando come la maternità rappresenti un’esperienza capace di trasformare profondamente la persona. Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato il cambiamento interiore che accompagna questo percorso: “La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Festa della Mamma, il messaggio di Giorgia Meloni: “La maternità è il dono più grande e la sfida più profonda della vita”

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