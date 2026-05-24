A Verona, la diocesi cerca di affrontare la carenza di sacerdoti aprendo alle donne. Monsignor Falavegna ha spiegato che la decisione non riguarda il dibattito sul sacerdozio femminile, ma si concentra sulla possibilità di riconoscere ruoli diversi all’interno della Chiesa. La misura mira a coinvolgere le donne in funzioni e responsabilità, senza modificare la dottrina sul sacerdozio. La scelta si inserisce nel tentativo di rispondere alle esigenze di organico e di servizio.

La crisi delle vocazioni investe anche la diocesi di Verona: per far fronte alla mancanza di sacerdoti, ha deciso di aprire alle donne e ai laici, nella figura di guide pastorali, da destinare alle parrocchie.,, "Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità", è stato detto all'assemblea diocesana, presente il vescovo scaligero Domenico Pompili, e riportato da L'Arena di Verona. "Si avvalgono - è stato aggiunto - della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice. Hanno cura che negli organismi di partecipazione siano presenti anche le donne"., Nella parrocchie senza la presenza di un presbitero, viene spiegato ancora durante l'assemblea, la vita della comunità viene affidata a una guida pastorale e questo compito può essere affidato anche a laici e laiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Verona mancano sacerdoti, la Chiesa corre ai ripari: la diocesi apre alle donne

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