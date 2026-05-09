Operaio cade nel vuoto mentre lavora È in pericolo di vita
Nel primo pomeriggio di oggi, un operaio è caduto nel vuoto mentre lavorava su un edificio a Monte San Giovanni Campano. L’incidente si è verificato durante le operazioni di manutenzione o ristrutturazione, causando l’intervento immediato dei soccorsi. L’uomo si trova in condizioni critiche e si trova in pericolo di vita. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche e le operazioni di soccorso.
Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è caduto nel vuoto a Monte San Giovanni Campano mentre effettuava dei lavori su un fabbricato. L'operaio, di origini romene, è un cinquantenne residente ad Alatri. La caduta nel vuoto sarebbe stata di circa nove metri: un'altezza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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