Operaio cade nel vuoto mentre lavora È in pericolo di vita

Nel primo pomeriggio di oggi, un operaio è caduto nel vuoto mentre lavorava su un edificio a Monte San Giovanni Campano. L’incidente si è verificato durante le operazioni di manutenzione o ristrutturazione, causando l’intervento immediato dei soccorsi. L’uomo si trova in condizioni critiche e si trova in pericolo di vita. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche e le operazioni di soccorso.

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