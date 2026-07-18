Dopo la cerimonia nella Cattedrale di San Sabino a Bari, Alfa è apparso improvvisamente sul sagrato e ha chiesto di poter cantare per una coppia di sposi. La coppia, Carlo Narcisi e Natasha Damiani, aveva appena terminato il matrimonio, quando il cantante ha fatto un regalo a sorpresa, trasformando il momento in un ricordo ancora più speciale. La performance è durata pochi secondi, lasciando un’impressione duratura ai presenti.

Bastano pochi secondi per cambiare il ricordo di una giornata già speciale. Carlo Narcisi e Natasha Damiani avevano appena celebrato il loro matrimonio nella Cattedrale di San Sabino, a Bari, quando sul sagrato è comparso Alfa. Il cantante genovese, chitarra al seguito, non era tra gli invitati e non faceva parte di alcuna sorpresa organizzata in precedenza. Passava semplicemente di lì per caso. Dopo essersi avvicinato alle persone presenti, l’artista ha proposto di dedicare una canzone ai novelli sposi. “Posso cantare per voi?”, ha domandato prima di dare vita a un momento che, in breve, ha conquistato anche il pubblico del web. Alfa, la canzone a sorpresa per i due sposi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Posso cantare per voi?”, il regalo a sorpresa di Alfa a una coppia di sposi

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Posso cantare per voi? La sorpresa di Alfa a una coppia di sposi a Bari. Il video virale x.com

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