Alfa passeggia tra le vie di Bari e, quasi per caso, si ritrova protagonista di un momento destinato a restare nella memoria di una coppia di sposi. Il cantante si è imbattuto nel matrimonio di Carlo Narcisi e Natasha Damiani proprio mentre la cerimonia stava per concludersi in Cattedrale nel centro storico. A quel punto è arrivata una richiesta inattesa: dedicare una canzone ai novelli sposi. Il cantante genovese 26enne è arrivato in città per il suo concerto, nella serata di venerdì 17 luglio, sul palco della Fiera del Levante. Chitarra alla mano, Alfa ha accolto l'invito senza esitazioni, regalando un'esibizione improvvisata sulle note de "Il filo rosso", uno dei suoi brani più apprezzati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Posso cantare per voi?» A Bari la sorpresa di Alfa a una coppia di sposi. E parte la hit «Filo Rosso»

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