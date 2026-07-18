Alfa canta per una coppia di sposi a Bari | il video è virale

Un cantante ha improvvisato una performance davanti a una chiesa a Bari, dedicata a una coppia di sposi. Il video dell'evento, ripreso da testimoni presenti, è stato condiviso sui social media e ha ottenuto vasta diffusione. Non sono stati forniti dettagli sul nome del cantante, né informazioni sulla coppia o sul contesto dell’evento. La scena si è svolta senza autorizzazioni ufficiali e il video ha generato commenti di varia natura online.

Alfa si è fermato fuori da una chiesa a Bari e ha cantato a sorpresa per due sposi. Il video è subito diventato virale sui social. Il cantante, venerdì 17 luglio, si trovava in città per la data del suo Alfa Tour 2026 e camminando per le strade della città ne ha approfittato per dedicare il brano “Filo Rosso” a una giovane coppia appena convolata a nozze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Alfa fa una sorpresa a questa coppia di sposi a Bari

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