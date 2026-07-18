A Porto d’Ascoli, la viabilità si fa sempre più complicata con strade congestionate e problemi di traffico. La situazione si aggrava tra semafori spesso in tilt e uno stato di abbandono di alcune aree, come i marciapiedi e le strade. La zona, molto frequentata in estate, vede anche sporcizia e asfalti divelti. Le autorità stanno studiando un nuovo piano di gestione del traffico per migliorare la situazione.

La spazzatura abbandonata, gli asfalti divelti: tutti problemi presenti in riviera e amplificati a Porto d’Ascoli, così come il discorso sulla viabilità, sempre più difficile in una zona fortemente abitata durante il periodo estivo. La causa però non è solo l’arrivo massiccio di visitatori esterni, ma anche un asse viario che probabilmente avrebbe bisogno di una riforma, soprattutto in determinati quartieri. A farsi portavoce del problema è ancora una volta Elio Core, attraverso una missiva inviata al comando dei vigili urbani e al dirigente Pietro D’Angeli. "I ripetuti incidenti stradali che si verificano nei tratti stradali di via Potenza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto d’Ascoli, viabilità al limite: "Semafori e un nuovo piano"

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