Meno semafori più rotatorie Ponte a Greve cambia volto Via al piano anti code

Il progetto prevede la sostituzione di alcuni semafori con rotatorie lungo il ponte a Greve, con l’obiettivo di diminuire le code e migliorare il flusso di traffico. La modifica mira anche a facilitare il collegamento tra la Fi-Pi-Li, la tramvia e l’ospedale di Torregalli. Le operazioni di modifica sono in corso, con interventi di riqualificazione della viabilità per ridurre i tempi di percorrenza e i problemi di congestione.

Ridurre le code, eliminare gli storici ’colli di bottiglia’ della viabilità e rendere più rapido il collegamento tra la Fi-Pi-Li, la tramvia e l’ospedale di Torregalli. È questo l’obiettivo del secondo lotto della riqualificazione del nodo di Ponte a Greve, un’opera da oltre 5 milioni di euro che punta a ridisegnare uno dei tratti più critici della mobilità nell’area sud-ovest di Firenze. Il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale dopo la firma dell’accordo di programma tra Comune di Firenze, Comune di Scandicci e Regione Toscana, che finanzia l’intervento con 4,3 milioni di euro, mentre la parte restante sarà coperta da Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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