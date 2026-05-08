Montesilvano | nuovi sensi unici e semafori per il nuovo piano traffico

A Montesilvano sono stati annunciati cambiamenti nella viabilità con l’introduzione di nuovi sensi unici e semafori, nell’ambito di un piano traffico recentemente approvato. Alcune strade saranno convertite in senso unico per agevolare l’implementazione della nuova filovia. Sono stati pianificati interventi anche sui tempi di attesa ai principali incroci della città, con modifiche nei percorsi e nei semafori presenti nelle aree considerate più critiche.

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? Punti chiave Quali strade diventeranno sensi unici per far spazio alla filovia?. Come cambieranno i tempi di attesa nei nodi critici della città?. Dove sorgerà esattamente il nuovo terminal bus nel quartiere PP1?. Chi può presentare osservazioni per modificare il piano nei prossimi giorni?.? In Breve Ingegnere Luciano Cera ha curato l'elaborato tecnico per la gestione dei flussi.. Nuovo terminal in via Aldo Rossi ospiterà tre stalli per bus da 12 metri.. Semaforo a due fasi previsto tra via Vestina e via Costa per gli studenti.. Osservazioni pubbliche sul piano sono ammesse entro i prossimi 30 giorni.. La giunta De Martinis ha approvato a Montesilvano il primo Piano urbano del traffico, un documento tecnico che punta a trasformare la circolazione cittadina attraverso nuovi sensi unici e tecnologie intelligenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano: nuovi sensi unici e semafori per il nuovo piano traffico Notizie correlate Nuovi sensi unici e più zone 30: cambia il traffico in centro? Cosa sapere Il Comune approva nuovi sensi unici e l'estensione della zona 30 nel centro città. Sensi unici per alleggerire il traffico. Tre progetti per Ravenna Sud: "Consiglio territoriale favorevole"Il consiglio territoriale di Ravenna Sud nei giorni scorsi ha dato parere favorevole all’unanimità su tre piani particolareggiati...